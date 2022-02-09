Samsung, ‘Galaxy Unpacked’ Etkinliğini Metaverse’deki Mağazasından Yapacak

Son zamanlarda giderek popülerleşen Metaverse evrenine Samsung da dahil oldu. Teknoloji şirketi Samsung, yeni Galaxy S22 serisinin tanıtımını Metaverse evreninde bulunan Samsung 837X mağazasından canlı olarak gerçekleştirecek. Şirket yaptığı açıklamada, 3D sanal gerçeklik platformu Decentraland’daki mağazasında kullanıcılara birbirinden farklı birçok deneyim sunacağını belirtti.

Kullanıcıları Yapay Zeka Samantha Karşılayacak

Samsung ‘Galaxy Unpacked’ etkinliği kapsamında kullanıcılarını, Metaverse’deki mağazası 837X’in lobisinde Samantha isimli karakter ile karşılayacak. Samantha, konukları tanıtacak ve önemli bilgileri kullanıcılara aktaracak. Katılımcılar dilerlerse Samantha ile etkileşime de geçebilecek. Yapay zeka Samantha, gerektiğinde kullanıcılar ile diyalog kurabiliyor.

Metaverse’de yer alan ve Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen Decentraland, çok oyunculu bir 3D sanal gerçeklik platformu olarak dikkat çekiyor. Bu platformda kullanıcılar içeriklerini ve uygulamalarını oluşturabiliyor. Bunun yanından tüm bunları deneyimleyebiliyor ve para kazanabiliyor.

Metaverse’de kurulan 837X mağazası, aynı zamanda Samsung’un New York’da bulunan mağazasının birebir aynısı. Bu nedenle Metaverse etkinliğine katılan kullanıcılar aynı zamanda şirketin New York’daki mağazasını da sanal olarak ziyaret etme şansı elde edebiliyor olacak. Bu mağazada çeşitli görevleri yerine getiren kullanıcılar, 837X’in NFT rozetlerini ve Samsung Decentraland’ın giyilebilir ürünlerini de kazanabiliyor.