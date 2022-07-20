Samsung, Galaxy Unpacked Etkinliğini Duyurdu: İşte Tanıtılacak Ürünler

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları başta olmak üzere pek çok yeni ürününü tanıtacağı bir etkinlik düzenleyeceği iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ve 10 Ağustos tarihine işaret eden görselin yeni etkinliğin tarihi olma ihtimali olduğu belirtilmişti.

Samsung bugün bu iddiaları doğruladı ve 10 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğinin gerçekleşeceğini teknoloji severlere duyurdu. Samsung'un yapmış olduğu duyuru şu şekilde:

Samsung olarak, inovasyonun sadece radikal fikirler üretmenin değil, günlük hayatlarımızı daha iyi yönde dönüştürecek yeni deneyimlerin kapılarını aralamanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden hayata anlam katan inovasyonların tümü, aslında büyük değişimlerin bir başlangıcı… 10 Ağustos tarihinde, büyük bir değişime yakından tanıklık etmek ve sınırları nasıl zorladığımızı sizlere göstermek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tüm dünya ile aynı anda canlı yayınlanacak “Galaxy Unpacked: Hayatı İkiye Katla” etkinliğimizde sizi de bu heyecan verici dönüşüme şahit olmaya davet ediyoruz.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Şimdilik etkinlikte neyi göreceğimize dair Samsung net bir bilgi vermese de 'büyük değişim'den söz etmeleri heyecanlandıracak cinsten. Tabii ki pek çok iddia da mevcut. Bunlardan en önemlisi ve belki de en kesin gözükeni yeni katlanabilir telefonlar olan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün tanıtılması olacak.

Akıllı saatlerin sektörde giderek yer bulması Samsung'un yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 5'in merakla beklenmesine neden oldu. Yeni Galaxy Watch 5'in de Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Son olarak tanıtılması beklenen bir diğer ürün de Galaxy Buds Pro 2. Samsung'un yeni kablosuz kulaklığının geçtiğimiz aylarda seri üretime başladığı sızıntıları ortaya çıkmıştı.

Galaxy Unpacked Etkinliği Nerede Yayınlanacak?

Samsung ‘Galaxy Unpacked’ etkinliği 10 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saati ile 16:00'da Samsung.com/tr ve Samsung'un resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.