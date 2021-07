Samsung Galaxy Unpacked Tarihi Duyuruldu: Neler Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Unpacked tarihi belli oldu. Yeni Unpacked etkinliğinde her ikisi de zaten epeyce sızdırılmış olan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün bir sonraki sürümünün duyurulması bekleniyor. Samsung ayrıca rezervasyon yaptıran müşterilene bolca fırsat sunuyor.

Bir sonraki Galaxy Unpacked 11 Ağustos Çarşamba günü 17.00'da başlayacak. Lansmanı duyuran Samsung tarafından sağlanan bir grafik hemen aşağıda görülebilir, ancak Samsung'un ne duyurulacağı konusunda sessiz kaldığını hatırlatalım. Daha önceki sızıntılar; Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch Active 4 ve Galaxy Buds 2 duyurulacağını söylüyordu.

Duyuruyu kutlamak için Samsung, şu anda "The Next Galaxy" için rezervasyon bile açtı. Olası duyurularla ilgileniyorsanız Samsung'un rezervasyon sayfasına gidebilir, adınızı ve e-posta adresinizi bırakabilirsiniz. Bunu yaparak yeni bir Galaxy alırken 200 ABD doları (TL'de ne kadar indirim olacağı belirsiz) tutarında ekstra takas kredisi ve ayrıca indirimli fiyatla 12 aylık Samsung Care+ satın alabilirsiniz.

Samsung detay vermese de ayrıca "özel ön sipariş bonusu" sunulacak. The Next Galaxy rezervasyonu ile dağıtılan özel ön sipariş bonusu kapsamında ne sunulacağı belirtilmedi.

