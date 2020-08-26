Samsung Galaxy Watch 3 ve Buds Live Satışları Ne Durumda?

Samsung, bu ayın başlarında Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni ürün tanıttı. Tanıtım etkinliğinin yıldızları tartışmasız Galaxy Note 20 serisi (Note 20 ve Note 20 Ultra) oldu ancak şirket giyilebilir cihaz segmentinde de hakimiyetini korumak için yeni ürünler duyurdu. Yeni Galaxy Watch 3 akıllı saat ve Buds Live kablosuz kulaklık çıktığı ilk haftalarda önceki modellere göre üç kat daha fazla satış yaptı. Her iki cihaz da 6 Ağustos’ta satışa çıktı ve Samsung için büyük patlama olduklarını şimdiden söyleyebiliriz.

Favori Renk Mistik Bronz

Koreli ajans Yonhap News’ın haberine göre, Samsung Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live, seleflerine göre üç kat fazla sattı. Buds Live kulaklık için tercih edilen renk Mistik Bronz oldu. Note 20 serisi, Watch 3, Buds Live ve hatta Galaxy Z Fold 2, Mistik Bronz renk seçeneği ile satışta ve görünen o ki tüm cihazlar için en çok tutulan renk olacak.

Samsung'da Yüzler Gülüyor

Rapora göre, Buds Live tanıtımından sadece iki hafta sonra 300.000 satış kilometre taşını geçti. Yeni akıllı saat 60.000 adet sattı. Bu, Buds kulaklıktan daha az ancak Galaxy Watch Active 2’nin başlangıçta başardığının üç katı. Galaxy Watch 3 ayrıca ilk gününde 7.000 adet satarak Samsung’un ilk gün satış rekorunu kırdı. Giyilebilir cihazın yüksek fiyat noktası düşünüldüğünde fenal değil. Hızlı karşılaştırma için, Watch Active 2 başlangıç fiyatı 300 euro iken Watch 3 fiyatı 430 eurodan başlıyor.

Watch 3 başarısının ardındaki en büyük neden; yeni fiziksel dönen çerçeve olabilir. Watch 3, Samsung’un akıllı saat ürünleri arasında en fazla satan saat oldu. Yeni giyilebilir cihazın 1.2 inç ekranlı 41mm ve 1.4 inç ekranlı 45mm model olmak üzere iki modeli bulunuyor. Live Buds başarısının arkasındaki nedeni tahmin etmek çok da zor değil. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip ilk Samsung TWS kulaklık. Bu kullanıcılar tarafından çok istenen bir özellikti ancak Samsung Galaxy Buds+’a eklenmedi. Şimdi özellik nihayet kullanılabiliyor.

Bu satış rakamlarının yalnızca Güney Kore pazarını kapsadığını da belirtmek gerek. Cihazlar uluslararası pazarlarda bu denli talep görecek mi ilerleyen haftalarda göreceğiz.