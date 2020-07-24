Samsung Galaxy Watch 3 'Yanlışlıkla' Doğrulandı

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Unpacked 2020 sırasında bazı yeni akıllı telefon, tablet ve giyilebilir aksesuar modellerini tanıtacak. Bunlardan birisinin de Galaxy Watch 3 olması bekleniyor. Son zamanlarda pek çok sızıntı ile gündeme gelen Samsung Galaxy Watch 3, şirketin resmi destek sitesinde ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bir sonraki akıllı saatinin Galaxy Watch 2 olarak mı yoksa Galaxy Watch 3 olarak mı adlandırılacağı tartışmaları sürerken şirketin resmi destek sayfasında yanlışlıkla yayınlandığı düşünülen yeni bir başlık, merak edilen bu soruya ışık tutmuş oldu. Buna göre yeni model Galaxy Watch 3 olarak adlandırılacak.

Samsung Macaristan'da ortaya çıkan bu detaylara göre Galaxy Watch 3 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta sunulacak. 41mm modeli için SM-R850, 45mm modeli için SM-R840 numaralandırmaları kullanılacak. Buna ek olarak cihazın paslanmaz çelik ve titanyum gibi malzeme seçenekleri ile geleceğini görüyoruz.

Unpacked 2020 sırasında tanıtılması beklenen ürünler arasında Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Buds Live gibi diğer başka modeller de yer alıyor. Peki siz Galaxy Watch 3'ten neler bekliyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.