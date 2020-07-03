Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Sızdırıldı: Türkiye Fiyatı 'Yok Artık' Dedirtecek!

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılara göre kısa bir süre içerisinde Galaxy Watch 3 ile karşılaşacağız. Yeni modelle ilgili detaylar gün geçtikçe daha belirgin hale gelmeye devam ederken yeni bir sızıntı fiyat noktasında neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan sızıntılar dahilinde yeni modelin dokuz farklı varyant ile satışa sunulmasını bekliyoruz:

- 45 mm Black Titanium

- 45 mm Black Stainless Steel

- 45 mm Black SS (LTE)

- 45 mm Silver SS

- 45 mm Silver SS (LTE)

- 41 mm Silver SS

- 41 mm Silver SS (LTE)

- 41 mm Bronze / Gold SS

- 41 mm Bronze / Gold SS (LTE)

Fark ettiğiniz üzere Galaxy Watch 3 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile gelecek, seçime bağlı olarak paslanmaz çelik ve titanyum malzeme seçenekleri sunacak. Tabii bir de Wi-Fi ile birlikte Wi-Fi + LTE bağlantı seçeneklerinin bulunacağını görüyoruz.

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre Galaxy Watch 3 400 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak ve en üst model, muhtemelen 45 mm titanyum olan, 600 dolar satış fiyatına sahip olacak. Bu noktada bazı tahminler yürütebilmeniz adına Galaxy Watch modelinin en düşük varyantının (42 mm ve Wi-Fi) yurt dışında 260 dolar ülkemizde ise 1.999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulduğunu hatırlatalım.

Eğer, yine sadece bir tahmin yürütebilmek adına, basit bir uyarlama yapmamız gerekirse bu durumda Galaxy Watch 3 modelinin ülkemizdeki başlangıç fiyatı 3.099 TL olacaktır. Bu noktada en üst varyantın ise yaklaşık 4.599 TL civarında satılmasını bekleyebiliriz. Tabii pek çok kişi bu fiyatların bir akıllı saat için fazla olduğunu düşünecektir.

Hatırlatmamız gerekir ki bu aşamada tüm bunlar sızıntılardan yola çıkarak yaptığımız tahminler ve resmi veriler için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Galaxy Watch 3 ile bu ay ya da önümüzdeki ay içerisinde karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.