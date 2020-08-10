Samsung Galaxy Watch 3 İlk Güncellemesini Aldı

5 Ağustos tarihinde gerçekleşen Unpacked 2020 sırasında duyurulan ve ülkemizde de satışa sunulan Samsung Galaxy Watch 3 gelişmiş sağlık takibi özellikleri ve dikkat çeken fiyatlandırma aralığı ile birlikte oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Samsung, yeni akıllı saat modeli için ilk yazılım güncellemesini yayınladı.

Samsung Galaxy Watch 3 Yazılım Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Galaxy Watch 3 için yayınlanan güncelleme yaklaşık 80 MB boyutunda. Yeni güncelleme ile gelen yeniliklerin bazıları ise şu şekilde:

- Kandaki Oksijeni İzleme özelliği ile birlikte solunum sisteminizin ne kadar verimli çalıştığını izleyebiliyorsunuz. Bu, uyku apnesi dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını tespit edebilir.

- VO2max Ölçümü özelliği ise vücudunuzun egzersiz sırasında ne kadar oksijen kullandığını izler.

- Uyku Puanı olarak adlandırılan özellik, normal uyku izleme özelliğinin aksine bu uykunun ne kadar kaliteli olduğunu puanlar.

- Gelişmiş koşu analizleri.

- Çeşitli performans iyileştirmeleri.

- Çeşitli hata düzeltmeleri.

Sağlık yasalarında yaşanan farklılıklara bağlı olarak bu güncelleme ile sunulan özellikler, her ülkede kullanılamaz. Bu ülkeler arasında Cezayir, Angola, Fransa, Kanada, İran, Japonya, Libya, Güney Afrika ve Tayland bulunuyor. Söz konusu güncellemeyi kontrol etmek ve yüklemek için Galaxy Wear uygulamasını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bölgesel dağıtım politikasının gereği olarak güncellemelerin cihazlara ulaşması birkaç hafta süren bir sürece yayılabilir.

Samsung Galaxy Watch 3 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Watch 3, 41mm ve 45mm olarak iki farklı boyutta kullanıcılara sunuluyor. Bu modellerde çeşitli malzeme seçenekleri ve bağlantı seçenekleri yer aldığı için fiyatlandırma aralıkları önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Öte taraftan ülkemizdeki fiyatlara baktığımızda 41mm için 2,099 TL ve 45mm için 2,299 TL fiyat etiketi ile karşılaşıyoruz.

Peki siz yayınlanan yeni yazılım güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Samsung Galaxy Watch 3'ü beğendiniz mi ve satın almayı düşünüyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.