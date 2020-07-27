Samsung Galaxy Watch 3 İnceleme Videosu Paylaşıldı

Yaklaşan Samsung Unpacked etkinliği için heyecan büyük. Samsung’un yeni akıllı telefonları, tabletleri, giyilebilir cihazlarını görmemize sayılı günler kaldı. Samsung’u 2020 ikinci yarısında merakla beklenen donanımlarından Galaxy Watch 3’ü gösteren ve söylentilerin birçoğunu teyit eden bir video paylaşıldı. Samsung Galaxy Watch 3 inceleme videosu karşınızda.

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri

Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat, yaklaşan Unpacked etkinliğinde veya öncesinde tanıtılacak yeni Samsung ürünlerinden biri olacak. Apple Watch özelliklerini alacak yeni Samsung akıllı saatin erken yayınlanan inceleme videosundan anlaşıldığı kadarıyla, Galaxy Watch 3 41mm modeli, 40mm Galaxy Watch Active 2 gibi 1.2 inç ekrana sahip olacak ancak fiziksel bezelli olacak. Çerçevelerin inceltildiği, düğmelerin de yeniden tasarlandığı göze çarpıyor. Watch 3, Samsung’un önceki akıllı saatlerine kıyasla klasik bir saate daha yakın bir model olacak gibi. 1.4 inç ekranlı Watch 3’ün 45mm modeli de olacak ancak bu model videoda görünmüyor.

Galaxy Watch 3, fiziksel bezele sahip Galaxy Watch Active 2 olarak karşımıza çıkacak. EKG çekme, IP68 sertifikası ile 50M su ve toza dayanıklılık, Gorilla Glass DX koruması, 8GB dahili depolama, video ile onaylanan Galaxy Watch 3 özellikleri arasında. Watch 3, düşme algılama ve kan basıncı takibi ve yeni bir dokunmadan kontrol özelliğine sahip olacağı söyleniyor.