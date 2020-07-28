Samsung Galaxy Watch 3 Kutu Açılışı (Unboxing) Videosu Yayınlandı

Samsung Galaxy Watch 3 inceleme videosu dün paylaşılmıştı. Aradan fazla geçmeden kutu açılış videosu geldi. The Mobile Central, henüz tanıtılmayan akıllı saati kutudan çıkardı, Apple Watch ve diğer modellerle karşılaştırması yaptı, eşleştirme aşamasını bile gösterdi. Karşınızda Mistik Bronz rengiyle Samsung Galaxy Watch 3

41mm Samsung Galaxy Watch 3 Kutu Açılışı

Samsung Galaxy Watch 3, Unpacked etkinliği öncesinde tanıtılacağı söylenen ancak etkinlikte göreceğimiz anlaşılan yeni Samsung donanımlarından biri ancak daha çıkmadan saatin öne çıkan özelliklerinden görsellerine kutu açılış-inceleme videolarına her şeyi gördük. Son olarak The Mobile Central adlı bir YouTube kanalında Samsung Galaxy Watch 3 kutu açılışı, ilk izlenim ve boyut karşılaştırması başlıklı bir video paylaşıldı. Videonun sızıntı olmaması dikkat çekici. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir perakendeciden satın aldığı belirtilen saatin tam kutu açılış ve kurulumu gösteriliyor.

41mm Samsung Galaxy Watch 3 İnceleme - İlk İzlenim

Videoda SM-R850 model numaralı 41mm Samsung Watch 3’ü Mistik Bronz rengiyle görüyoruz. Saat ayarlanmadan önce Apple Watch Series 4, Samsung Galaxy S3 Frontier Edition ve ilk Galaxy Watch dahil birkaç akıllı saat ile karşılaştırılıyor. Yeni Watch 3, deri kayış (kordon) ile geliyor ancak hakiki deri mi yoksa vegan derisi mi olduğu henüz bilinmiyor ancak malzemelerin saat gövdesinden daha yüksek kalitede olduğu söyleniyor. 41mm modelin ince bilekliler için uygun olduğu da belirtiliyor.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung’un 5 Ağustos Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Watch 3, Tab S7, Galaxy Fold 2 ve Gear Buds Live’ı göreceğiz.