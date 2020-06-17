Samsung Galaxy Watch 3 Akıllı Saat Özellikleri Sızdırıldı

Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold 2, 5 Ağustos’ta tanıtılacak. Samsung’un Temmuz ayında Galaxy Tab S7 serisi ve Galaxy Watch 3 gibi başka ürünler de duyurması bekleniyor. Sammobile tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Galaxy Watch 3’ün özelliklerini ortaya koydu.

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri

Galaxy Watch 3, MIL-STD-810G dereceli ve IP68 sertifikalı bir kasa ile gelecek. Paslanmaz çelik ve titanyum modeli olacak. Ayrıca döndürülebilen çerçeveye sahip olacak. Watch 3’ün ekranı Gorilla Glass DX ile korunacak.

Samsung’un yeni akıllı saati iki boyutta gelecek. 45mm model 45 x 46.2 x 11.1mm boyutlarında olacak ve 1.4 inç ekran taşıyacak. Bu model 340 mAh bataryadan güç alacak. 41mm model 41 x 42.5 x 11.3mm boyutlarında ve 1.2 inç ekrana sahip olacak. Bu model 247 mAh bataryadan güç alacak. Bağlantı tarafında, Galaxy Watch 3, LTE ve GPS’i destekleyecek. Sağlık sensörlerine gelince, Watch 3 kullanıcılara kalp atış hızı sensörü, kan basıncı takibi ve elektrokardiyogram (EKG) sunacak. EKG’nin başta global olarak kullanılabilir olup olmayacağı belirsiz.

Samsung Galaxy Watch 3, Tizen OS 5.5 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Kullanıcılara 8GB dahili depolama alanı ve 1GB RAM sunacak.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un gelecek akıllı saati Galaxy Watch 3, 5 Ağustos Unpacked etkinliğinden önce tanıtılacak.