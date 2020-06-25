Samsung Galaxy Watch 3 Tasarımı En Net Hali ile Karşınızda!

Samsung oldukça yakın bir zamanda Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 modellerini tanıtacağı bir etkinlik ile karşımıza çıkacak. Şirketin yeni akıllı saat modeli ile ilgili sızıntılar ve görseller ortaya çıkmaya devam ederken Samsung Galaxy Watch 3 tasarımı en net hali ile görüntülendi.

Samsung Galaxy Watch 3 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüler, Galaxy Watch 3 modelinin 45 mm varyantını gözler önüne seriyor. Hemen aşağıda gördüğünüz bu varyantta model 1,4 inç boyutunda bir ekrana sahip. Buna ek olarak modelin 41 mm varyantı da bulunacak ve bu model 1,2 inç boyutunda ekran ile kutudan çıkacak.

Her iki varyantın da paslanmaz çelik malzeme yapısına sahip olacağını ve deri kayış ile sunulacağını görüyoruz. Buna karşın modelin farklı malzeme yapılarına ya da kayış seçeneklerine sahip olabileceğini de hatırlatalım.

Arka tarafa baktığımızda 5 ATM su dayanıklılığı, Gorilla Glass DX ekran koruması GPS ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu görüyoruz. Daha önceki sızıntılar dahilinde bildiğimiz özelliklerin arasında ise 1 GB RAM, 8 GB depolama, optik nabız sensörü, elektrokardiyografi, kan basıncı sensörü, LTE bağlantısı ve Tizen OS 5.5 bulunuyor.

Bu noktada 45 mm modelin 340 mAh kapasitesinde, 41 mm modelin 247 mAh kapasitesinde batarya ile satışa sunulacağı da daha öncesinde duyduğumuz söylentiler arasında yer alıyor.

Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 3 modellerinin tanıtılacağı etkinliğin Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 etkinliğinden bir ay önce, yani Temmuz 2020 döneminde yapılması bekleniyor. Buradaki asıl amaç ise yeni aksesuarların, akıllı telefonların gölgesinde kalmamasını sağlamak.