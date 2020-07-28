Samsung Galaxy Watch 3'ün Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat, yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak cihazlardan biri olacak. Tanıtım etkinliğine az kaldığından sızıntılar da artmaya başladı. Watch 3 inceleme ve kutu açılış videosunun ardından tüm özellikleri sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri

EKG çekme, kan basıncı takibi, düşme algılama, dokunmadan aramaları yanıtlama, şimdiye kadar bildiğimiz Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri arasındaydı. Birkaç videonun ardından bugün Winfuture.de, Galaxy Watch 3’ün tüm özelliklerini açığa çıkardı. Watch 3, iki model ve renk seçeneğiyle satışa sunulacak. 45mm Galaxy Watch 3, siyah ve gri renklerde satışa sunulacakken; 41mm Galaxy Watch 3, ilk bronz renkte satışta olacak. 45mm model 41 x 42.5 x 11.3mm boyutlarında, 41mm model 45 x 46.2 x 11.1mm boyutlarında olacak. 45 mm’lik versiyon 1.4 inç ekran, 41 mm’lik model 1.2 inç ekrana sahip olacak. Her ikisi de 360 x 360 piksel AMOLED ekran ile gelecek. Watch 3’ün ekranı Gorilla Glass DX tarafından korunacak. Watch 3, döndürülebilir bezel ile gelecek.

Galaxy Watch 3’e Exynos 9110 işlemci güç verecek. İki model de Bluetooth 5.0 ve WiFi bağlantısını destekleyecek. Akıllı saat, Tizeon OS 5.5 işletim sistemiyle gelecek. 1GB RAM, 8GB dahili depolama alanı sunacak. Watch 3 LTE versiyonu akıllı telefon ile eşlemeden kullanılabilecek. Cihaz NFC ve GPS’i de destekleyecek. IP68 ve MIL-STD-810 sertifikalı kasaya sahip olacak saatin 45mm modeli 247 mAh, 41mm modeli 340 mAh bataryaya sahip olacak. Akıllı saat kablosuz şarjı destekleyecek. Tek şarjla 56 saate kadar kullanım süresi verecek. Saat, 39 farklı spor modunu destekleyecek. EKG, kalp atış takibi, uyku takibi, yüksek stres seviyesi algılama gibi özelliklere de sahip olacak.