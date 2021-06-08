Samsung Galaxy Watch 4 Geliyor: Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılara göre Samsung, oldukça yakın bir zamanda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Peki yeni akıllı saat modeller kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy Watch 4 Nasıl Olacak?

Bir sertifikasyon kurumu aracılığı ile ortaya çıkan yeni listelemeler, SM-R890 ve SM-R880 model numaraları ile Galaxy Watch 4 modelini, SM-R870 ve SM-R860 model numaraları ile de Galaxy Watch Active 4 modelini işaret ediyor olabilir. Bildiğiniz üzere her iki model de iki farklı boyutla satışa sunulacağı için, iki farklı model numarasına sahip.

Galaxy Watch Active 4 şirketin orta - üst segment aralığında konumlanan nispeten daha uygun fiyatlı modeli olacakken, Galaxy Watch 4 direkt olarak amiral gemisi segmentindeki yarışa dahil olacak. Bu nedenle Watch 4'ün daha gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda yeni modelin gelişmiş sağlık takibi ve egzersiz takibi özellikleri ile gelmesini bekleyebiliriz. Son dönemlerdeki sızıntılar, ayrıca vücut sıcaklığını ölçebilecek bir sensörden bahsediyor. Buna karşın Galaxy Watch 3 ile Galaxy Watch 4 arasında ciddi farklar beklemediğimizin altını çizmekte fayda var.

Galaxy Watch 3 Özellikleri

Galaxy Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutla kullanıcılara sunuluyor ve bu boyutlarda sırasıyla 1.20 inç ve 1.40 inç ekran boyutları elde ediyorsunuz. 41 mm'lik varyantın 247 mAh kapasitesinde bataryası bulunurken, 45 mm'lik varyantın ise 340 mAh kapasitesinde bataryası bulunuyor. Her iki sürümün ekranı da Gorilla Glass DX+ ile korunuyor ve her iki sürüm de MIL-STD-810G sertifikasında askeri dayanıklılığa sahip.