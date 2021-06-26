Samsung Galaxy Watch 4 Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Samsung Galaxy Watch 4 tasarımı sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller, Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı saatinin nasıl bir görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sızdırılan görüntülere ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy Watch 4 Tasarımı Paylaşıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından tanıtılmasına sayılı günler kalan Galaxy Watch 4'e ait görseller ortaya çıktı. 91mobiles, çok sayıda kullanıcı tarafından merak içeriisnde beklenen saatin görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görseller sayesinde yeni akıllı saat modelini her açıdan görme şansı elde ediyoruz. Görüntüler, Samsung'un 28 Haziran tarihinde tanıtması beklenen beklenen modelin Galaxy Watch 4 ismine sahip olacağını doğruluyor.

Sızdırılan görüntülere baktığımızda Galaxy Watch 4 modelinin 5 farklı renk ile birlikte geleceğini görüyoruz. Renk seçenekleri arasında sarı, pembe, yeşil, beyaz ve lacivert yer alıyor. Saatin gövde tarafında ise siyah, gümüş ve bronz gibi seçenekler mevcut.

Görsellerde Galaxy Watch 4'ün 40 mm ve 44 mm boyutlarında geleceğini gösteren bir bilgi yer alıyor. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken modelde 5ATM su geçirmezlik, GPS ve MIL-STD 810G desteğinin yer alacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Galaxy Watch 4'ün ekranı, Gorilla Glass DX+ ile çizilmelere ve darbelere karşı korunacak.

Samsung ile Google, geçtiğimiz haftalarda yeni işletim sistemi için bir iş birliği yaptıklarını duyurmuştu. İki şirket, Wear OS ve Tizen'ı bir platformda birleştirmişti. Yeni platformun isminin ise Wear olacağı belirtilmişti. Daha iyi performans ve pil ömrü sağlayacağı iddia edilen Wear'ın Galaxy Watch 4'te yer alması bekleniyor.

Şık tasarıma sahip olan akıllı saat modelinin yan tarafında iki adet buton bulunuyor. Galaxy Watch 4 genel olarak Galaxy Watch Activie 2'nin tasarımına benziyor. Samsung'un yeni saati 28 Haziran tarihinde tanıtılacak. Dolayısıyla çok yakında saate ilişkin daha detaylı bilgiye sahip olacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model, başarılı bir tasarıma mı sahip? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.