Samsung Galaxy Watch 4'ü Telsize Dönüştüren Uygulama Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy Watch 4'ü telsize dönüştüren uygulama, kullanıcıların kullanımına sunuldu. WalkieTalkie olarak isimlendirilen uygulama, akıllı saat modelini bir telsize dönüştürüyor.

Samsung Galaxy Watch 4'e Telsiz Özelliği Kazandıran WalkieTalkie!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un 11 Ağustos 2021 tarihinde tanıttığı Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic isimli akıllı saat modellerine yepyeni bir özellik kazandıran bir uygulama kullanıma sunuldu.

WalkieTalkie olarak isimlendirilen uygulama, Watch 4 akıllı saatleri telsize dönüştürüyor. Watch 4 ya da Watch 4 Classic isimli modele sahip olan kullanıcılar, Google Play Store üzerinden söz konus uygulamayı indirebilir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2018 yılında WatchOS işletim sistemi ile birlikte Apple Watch'a benzer bir özellik eklemişti fakat bu özellik, aynı anda yalnızca iki kişinin iletişim kurmasına izin veriyor. Samsung'un uygulaması ise iki ya da daha fazla kullanıcıyı destekliyor.

Söz konusu uygulamayı yükleyen kullanıcılar, sohbet kanalı oluşturabilir ve oluşturdukları sohbet kanalına kişi listesinde yer alan insanları ekliyebilir. Kanala katılan kullanıcılar sesli iletişim kurabilir. WalkieTalkie resmi bir uygulama olduğundan dolayı Samsung hesabı ile giriş yapmak gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi tarafından kullanıma sunulan uygulamayı kullanabilmek için Wear OS 3 tabanlı Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic modellerine sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Ücretsiz olarak sunulan uygulama çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Google Play sayfasında yer alan bilgilere göre uygulamanın indirme sayısı kısa süre içerisinde 500'ü aştı.

Samsung Galaxy Watch 4 Özellikleri

Ekran: 1,4 inç, Super AMOLED

Çözünürlük: 450 x 450 piksel

RAM: 1,5 GB RAM

İşlemci: Exynos W920

GPU: Mali-G68

Depolama Alanı: 16 GB

Batarya: 361 mAh

İşletim Sistemi: Android Wear OS, One UI Watch 3

1,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 450 x 450 piksel çözünürlük sunuyor. Android Wear OS işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda One UI Watch 3 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Gücünü Exynos W920 işlemcisinden alan akıllı saatte 1,5 GB RAM ve 16 GB depolama alanı yer alıyor. GPU tarafında Mali-G68'in yer aldığı cihazda 361 mAh batarya kapasitesi mevcut.