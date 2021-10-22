Samsung Galaxy Watch 4 için Yeni Güncelleme Yayınlandı

Samsung 20 Ekim tarihinde düzenlediği Unpacked Part 2 sırasında Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic için kullanıma sunulacak bazı yeni özelliklerden bahsetmişti. Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, bu özellikleri cihazınıza getirecek.

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic için Yeni Güncelleme Yayında

Yeni güncelleme ile kullanıma sunulan yeniliklerden ilki gelişmiş düşme algılama olarak öne çıkıyor: Samsung ilk olarak 2020 yılında düşme algılama özelliğini duyurmuştu ancak o sıralar yalnızca egzersiz modu aktifken çalışıyordu. Şimdi herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda düşme algılama modundan faydalanabileceksiniz. Bu sayede Galaxy Watch 4 herhangi bir düşme algıladığında acil durum kişilerinize yardım bildirimi gönderecek.

Bir diğer yenilik ise hareket kontrolü tarafında yapıldı. Artık basit el hareketleri ile daha fazlasını yapabilirsiniz: Çağrıları yanıtlamak için kolunuzu iki kez yukarı ve aşağı hareket ettirebilir ya da gelen çağrıyı reddetmek veya alarmı kapatmak için bileğinizi iki yana çevirebilirsiniz.

Güncellemeyle birlikte, yeni bir el hareketiyle belirli bir uygulamayı veya özelliği kısa yoldan etkinleştirmek artık mümkün. Bileğinizle basit bir "kaldır-indir" hareketi yaparak önceden belirlediğiniz bir uygulamayı, egzersiz listesini, bir ışığı açabilir, yeni bir anımsatıcı kurabiliyorsunuz. En sevdiğiniz veya en sık kullandığınız uygulamaya veya özelliğe parmağınızı bile kaldırmadan ya da herhangi bir tuşa basmadan erişebiliyorsunuz.

Güncelleme ile dört yeni saat kadranı seçeneği sunulurken en sık görmek istediğiniz bilgileri bileğinize bir kez bakarak anında öğrenebiliyorsunuz. Sadece fitness hedeflerinize ulaşmak ya da yalnızca sağlık istatistiklerinizi görüntülemek istiyorsanız artık yeni Info Brick saat kadranını kalp atış hızı ve stresten, günlük aktivite durumuna kadar en sık görmek istediğiniz istatistikleri ekleyerek kişiselleştirebiliyorsunuz.

Son olarak Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic kullanıcıları Strava uygulamasında geçerli 60 günlük ücretsiz deneme fırsatından faydalanabilecek. Temelde egzersiz odaklı bir kullanıma sahip olan Strava, gelişmiş özellikleri ile sporcuların yardımına koşabilir.