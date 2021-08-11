Samsung Galaxy Watch 4 Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic'i tanıttı. Akıllı saat, iki şirket tarafından ortak geliştirilen Google Wear OS platformunun bir sürümünü çalıştırdıkları için Samsung ve Google arasında yeni bir iş birliği çağını başlatıyor. Yeni saatler ayrıca Samsung'un kendi One UI Watch yazılım arayüzüne sahip.

Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic özellikleri

40 mm boyutundaki Galaxy Watch 4, 40,4 x 39,3 x 9,8 mm ölçülerinde ve 25,9 g ağırlığında. 44 mm boyutundaki Watch 4, 44,4 x 43,3 x 9,8 mm ölçülerinde ve 30,3 g ağırlığında. 46 mm boyutundaki Watch 4 Classic, 45,5 x 45,5 x 11,0 mm boyutlarında ve 52 g ağırlığında önemli ölçüde daha büyüktür. 42 mm Watch 4 Classic, 41,5 x 41,5 x 11,2 mm boyutlarında ve 46,5 g ağırlığındadır.

Saatlerin her iki büyük versiyonu da 450x450 piksellik 1.4 inç ekran panellerine sahip. Saatlerin daha küçük versiyonlarının her ikisi de 396x396 piksellik 1,2 inç ekran panellerine sahip. Tüm ekran panelleri ise Super AMOLED.

Watch 4'ün (ve Watch 4 Classic) tüm sürümlerinin içinde Exynos W920 çift çekirdekli 1.18GHz 5nm işlemci bulunur. Hepsi 1.5GB RAM ve 16GB dahili depolama ile çalışıyor. Tüm versiyonlar ayrıca suya, toza ve darbeye karşı 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G derecesine sahip.

Her iki model de Samsung BioActive Sensör'den destek alıyor. Bu; Optik Kalp Atış Hızı, Elektriksel Kalp ve Biyoelektrik Empedans Analizi içeren 3'ü 1 arada bir sensördür. Bu cihazlar, kullanıcının sağlığını ve durumunu ölçen çok çeşitli okumalarla Samsung'un en yeni Vücut Kompozisyonu Analiz Aracı (BIA) ile çalışır.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic, 349,99 ABD doları (Bluetooth sürümü için) ve LTE modelleri için 399,99 ABD doları başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürülecek. Samsung Galaxy Watch 4, hem 40mm hem de 44mm versiyonlarında yaklaşık 249,99 dolar (Bluetooth sürümü için) ve 299,99 dolar (LTE modelleri için) başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürülecek.

Siyah ve Gümüş renkleri 42mm ve 46mm versiyonları olacak. Ayrıca 2021'in Eylül sonunda piyasaya sürülecek özel rodyum kaplama Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne ise sınırlı sayıda olacak.