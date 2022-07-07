Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch Pro Tasarımları Ortaya Çıktı

Geçmişteki fiyat, boyut ve renk sızıntılarından sonra Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun nihayet ilk render görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler saate olan ilk bakışı atma imkânını sağlıyor.

Geçtiğimiz gün 91mobiles'tan Evan Blass, yeni nesil Galaxy Watch cihazlarını yüksek çözünürlüklü görsellerle sızdırdı. Galaxy Watch 5 görünüşe göre geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Watch 4'e kıyasla büyük oranda tasarım değişikliği yaşamayacak.

Alt taraftaki metin halkasından 44 mm olduğunu görüyoruz ancak Blass boyutun muhtemelen 40 mm olabileceğini de belirtiyor. Standart Watch 5, Pro serisinden daha geniş bir renk paletinde sunulacak. Bir önceki Galaxy Watch 5 sızıntısı doğruysa Altın Pembe renginde de gelmesi bekleniyor.

Her iki model de Gorilla Glass DX yerine "Sapphire Crystal" kullanıyor ve LTE varyantlarında satışa sunulacak. Diğer paylaşılan özellikler arasında GPS ve 5ATM su geçirmezlik bulunuyor. Bugünkü rapor, saatlerin WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5'i çalıştırdıklarını söylüyor ancak bu güncellemenin bu cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda şimdilik net bir bilgi yok.

Galaxy Watch 5: Safir

Standart Watch 5 geçen yılki modelle aynı gibi görünse de, Watch 5 Pro söylendiği üzere Samsung'un şu anda "Dijital Çerçeve" dediği özelliğe sahip olacak. Bununla birlikte çerçeve düz değil, içe doğru kavisli şekilde görünüyor. Bu, umarım parmak yerleşimine ve rahatlığına yardımcı olacaktır.

Galaxy Watch 5 Pro: Gri

Galaxy Watch 5 Pro: Siyah

Peki siz yeni Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.