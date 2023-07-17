Samsung Galaxy Watch 6 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı: Gelmiş Geçmiş En Büyük Samsung Saati!

Samsung Galaxy Watch 6 serisinin tanıtımına giderek yaklaşıyoruz ve bugün merakla beklenen saatten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şirketin yaklaşan Unpacked lansman etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile birlikte tanıtmasının beklenildiği Galaxy Watch 6 serisine dair geçtiğimiz birkaç ay boyunca, serideki iki modeli, yani Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i gösteren görseller de dâhil olmak üzere bir dizi sızıntıyla karşılaşmıştık.

Twitter'da SnoopyTech adlı kullanıcıdan gelen son sızıntı, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i tüm ihtişamıyla gösteren yüksek kaliteli görüntüleri gözler önüne seriyor.

Galaxy Watch 6 Serisi Tasarımı

Resimler Galaxy Watch 6'nın 40mm ve 44mm modellerinin yanı sıra döner çerçeveli 43mm ve 47mm Galaxy Watch 6 Classic varyantlarını gösteriyor. Bu sonuncusu 46mm Samsung Gear S3'ten bu yana gördüğümüz en büyük Samsung akıllı saati.

Sızdırılan Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic görsellerinden bazılarını yukarıdan inceleyebilirsiniz.

Peki sizin Galaxy Watch 6 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.