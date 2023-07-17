Samsung Galaxy Watch 6 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı: Gelmiş Geçmiş En Büyük Samsung Saati!
Samsung'un merakla beklenen Galaxy Watch 6 serisinin tasarımı ortaya çıktı. İşte saate dair tüm detaylar!
Samsung Galaxy Watch 6 serisinin tanıtımına giderek yaklaşıyoruz ve bugün merakla beklenen saatten yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şirketin yaklaşan Unpacked lansman etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile birlikte tanıtmasının beklenildiği Galaxy Watch 6 serisine dair geçtiğimiz birkaç ay boyunca, serideki iki modeli, yani Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i gösteren görseller de dâhil olmak üzere bir dizi sızıntıyla karşılaşmıştık.
Twitter'da SnoopyTech adlı kullanıcıdan gelen son sızıntı, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i tüm ihtişamıyla gösteren yüksek kaliteli görüntüleri gözler önüne seriyor.
Galaxy Watch 6 Serisi Tasarımı
Resimler Galaxy Watch 6'nın 40mm ve 44mm modellerinin yanı sıra döner çerçeveli 43mm ve 47mm Galaxy Watch 6 Classic varyantlarını gösteriyor. Bu sonuncusu 46mm Samsung Gear S3'ten bu yana gördüğümüz en büyük Samsung akıllı saati.
Sızdırılan Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic görsellerinden bazılarını yukarıdan inceleyebilirsiniz.
Peki sizin Galaxy Watch 6 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Samsung'un Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu!
Samsung kısa bir süre önce şirketin bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini kendi ülkesi Güney Kore'de düzenleyeceğini doğruladı.
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