Beklenen Seri Yakında Çıkıyor: Samsung Galaxy Watch 6

Bugün Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i tüm detay ve renk özelliklerini ayrıntılı bir şekilde gösteren birkaç resim yayınlandı. Galaxy Watch 4 ve 5 ile çok büyük farklılıkları bulunmayan Samsung Galaxy Watch 6, kordon yapısıyla sportif bir görünüme sahip. Ekran üzerinde yer alan 2 düğme ve safir kristal kordon ile klasik saat yapısını koruyor.

Samsung Akıllı Saat Üretimine Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Samsung Galax Watch serisindeki yeniliklere bakacak olursak önceki saat yapısına göre daha ince olan çerçeveler göze çarpıyor. 1,31 inç ve 1,47 inç olması beklenen çerçeveler ekranın önceki serilerden daha büyük olacağını bizlere gösteriyor. Boyut olarak herhangi bir değişikliğin beklenmediği seride pil hacminde artış bekleniyor. Galaxy Watch 6 gümüş, siyah, bej ve ten rengi seçenekleriyle satışa sunulacak.

Serinin ikinci saati Galaxy Watch 6 Classic, ise merakla beklenen dönen çerçeveyi yeniden canlandırıyor. Tasarımı Galaxy Watch 4 Classic'e benzeyen saat ince çerçeve ve büyük ekran özellikleriyle farklılık gösteriyor. 43 mm ve 47 mm boyutlarında olması beklenen saat, sadece siyah ve gümüş renklerinde satışa çıkarılacak.