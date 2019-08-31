Samsung Galaxy Watch Active 2 Beklenenden Daha Erken Satışa Çıkabilir

Samsung bu ayın başlarında yaptığı bir duyuruda, yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2’nin ön siparişlerinin 6 Eylül’de başlayacağını ve 27 Eylül’de de cihazın raflardaki yerini alacağını açıklamıştı (en azından ABD’de bu durum geçerli olacaktı).

Ancak görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, yeni cihazını resmi olarak duyurulan tarihten daha erken piyasaya sürebilir. SamMobile’a göre, Samsung, Galaxy Watch Active 2’nin 6 Eylül’de Güney Kore’de satışa sunulacağını ve 30 Ağustos’ta da ön siparişe açılacağını bildiren yeni bir duyuru yaptı.

Bu durumun sadece Güney Kore için geçerli olmasının yanı sıra, yeni tarihlerin sadece cihazın Bluetooth versiyonu için geçerli olduğu da ortaya çıktı. Yani Galaxy Watch Active 2’nin LTE versiyonunu almak istiyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Fiyatlandırma kısmına bakacak olursak, 40mm’lik daha ufak modelin 245 dolara kadar düşeceğini, 44mm’lik daha büyük modelin ise 280 dolardan satılacağını söyleyebiliriz. Akıllı saatin paslanmaz çelik modelleri ise daha pahalı olacak. Samsung bu modellerin boyutlarına göre 330 dolar ve 365 dolardan satılacağını açıkladı.

Galaxy Watch Active 2’nin, Güney Kore’nin yanı sıra diğer ülkelerde de daha erken piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak ABD’de ön siparişlerin henüz başlamadığından eminiz.