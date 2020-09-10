Samsung Galaxy Watch Active 2, Güncelleme ile Galaxy Watch 3 Özelliklerini Alacak

Samsung, Galaxy Watch 3 ile gelen yeni özelliklerden çoğunu Galaxy Watch Active 2 modeline getirme kararı aldı. Hangi Galaxy Watch 3 özellikleri Galaxy Watch Active 2’ye geldi? Detaylar haberimizde.

Galaxy Watch 3, Ağustos ayında piyasaya sürülmesine rağmen çok geçmeden indirim gördü. Samsung, giyiilebilir cihaz için bir de güncelleme yayınladı. Bazı özelliklerinin Galaxy Watch Active 2’ye aktarılmasına yönelik hareket, yeni cihazın çok yakın zamanda çıkış yaptığı düşünüldüğünde şaşırtıcı. Ama bu, Samsung’un ilk kez yaptığı bir şey; cihazın kullanım süresini artırdığından müşterilerin de beğenisini kazanan bir hareket. Hangi özelliklerin aktarıldığına geçmeden önce böyle bir güncellemenin Active Watch modeline gelmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bunun nedeni belki de Galaxy Watch Active 2’nin arkasında 8 fotodiyot olması yani Samsung, doğruluğa öncelik vermiş olabilir.

Galaxy Watch Active 2'ye Gelen Galaxy Watch 3 Özellikleri

Active 2’ye gelen yeni özelliklerden en heyecan verici olanı yeni ve geliştirilmiş koşu koçu. Watch 3’ün piyasaya çıkmasından bu yana kullanıcıların yararlı bulduğu çok daha fazla koşu ölçümleri içeriyor. Bunlar, temas, hareket süresi, gerginlik, dikey salınım gibi ölçümler. Bu yeni özellikle VO2 max ölçümü de yapılabiliyor. Bilmeyenler için, egzersiz sırasında faydalı olacak maksimum oksijen miktarının bir göstergesi. Bir diğer yeni özellik düşme tespiti. Bu özelliğin bir süre önce getirileceği söylenmişti ve sonunda geldi. Bu özellik, düşme algılandığında kullanıcının önceden belirlediği kişilere Acil SOS bildirimi gönderilmesine olanak tanıyor.

Yeni güncelleme aynı zamanda Galaxy Watch 3 ile birlikte gelen tüm yeni iletişim özelliklerini de beraberinde getiriyor. Buna ifadeler ve görüntüler için destek, akıllı yanıt ve sohbet geçmişi dahil. Samsung, bu güncellemede kaydırma yakalama özelliğini de sundu. Bu, ekran görüntüsü alındığında görüntünün eşleşmiş akıllı telefona otomatik olarak gönderileceği anlamına geliyor.

Yeni Galaxy Watch Active 2 Güncellemesi Ne Zaman Sunulacak?

Güncelleme 10 Eylül’de dağıtılmaya başlanacak. Yeni güncelleme ile iki modeli işlevsellik açısından birbirinden ayıran çok az şey kaldı. Tasarım ayırt edici tek faktör oldu. Watch 3 yerine Active Watch 2 tercih edilebilir.