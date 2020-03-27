Samsung Galaxy Watch Active 2 için Kullanıcıları Üzen Erteleme!

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Watch Active 2 modelinin en çok beklenilen özelliği ertelendi.

EKG Özelliği Ertelendi!

Samsung geçtiğimiz senenin eylül ayında Galaxy Watch Active 2 modelini EKG sensörleri ile satışa sunmuş ancak bu özelliğin kendisinin kullanılabilirlik tarihini 2020 yılının ilk çeyreği olarak açıklamıştı.

2020 yılının ilk çeyreğini geride bırakmamıza birkaç gün kalmışken, şirketin yetkililerinden konu hakkında açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu özellik hala geliştirilme aşamasında bulunuyor ve bir noktaya varması için önümüzde hala küçük bir süreç daha bulunmakta. Önceki açıklamaların aksine bu defa özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kısaca EKG, kalp atışlarının elektriksel aktivitelerini ölçen bir testtir. Kalp atışlarınızın düzensiz olup olmadığı ya da kalbin bir bölümünün aşırı büyümüş olduğu, fazla çalıştığı gibi bilgileri sunabilir. Tabii akıllı saatlerde yer alan bu özelliğin tıbbi tanı koyucu nitelikte olmadığını ve ön fikir niteliği taşıdığını vurgulamakta fayda var.