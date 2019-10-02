Samsung Galaxy Watch Active 2 için Yeni Güncelleme Yayınlandı

Samsung tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve şu sıralar dünya genelinde satışa sunulan Galaxy Watch Active 2 için yeni güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncelleme neler getiriyor?

Samsung Galaxy Watch Active 2 Güncelleme Detayları

R820XXU1BSI9 / R820OXA1BSI9 güncelleme numaraları ile yayınlanan ve yaklaşık olarak 14 MB boyutundaki yeni güncelleme, dünya genelinde aşamalı bir şekilde yayınlanmaya başladı. Peki Galaxy Watch Active 2 için yayınlanan yeni güncelleme beraberinde neler getiriyor?

GPS performansında iyileştirmeler yapıldı.

GPS için hata düzeltme işlemleri uygulandı.

Batarya ölçümünde hassaslık iyileştirildi ve doğruluk yükseltildi.

Çerçevede bulunan dokunmatik bezel herkes için varsayılan olarak etkinleştirildi.

Galaxy Watch ailesinin ilk üyesi, Gear S2'den bu yana kullanılan bezel çerçeve yapısına sahip değildi. Markayı rakiplerinden ayıran ve farklılık yaratan bu özelliğin kaldırılması, bezele alışmış olan kullanıcılar tarafından oldukça tepki almıştı. Bununla birlikte Active 2, bu özelliği fiziksel yerine dokunmatik panel üzerinde geri getirdi.

Kutudan çıkan Active 2 modelleri bu özelliği isteğe bağlı olarak etkinleştirebiliyordu. Bu güncelleme ile birlikte dokunmatik çerçeve üzerindeki bezel, artık varsayılan olarak geliyor. Yani yeni güncellemeyi modellere kuranlar, varsayılan olarak bu özellikle karşılaşacaklar.