Samsung Galaxy Watch Active 2 İnceleme - Hangi Yenilikleri Sunuyor?

Samsung'un yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Watch Active 2 modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Galaxy Watch Active 2 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Samsung Galaxy Watch Active 2'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Samsung Galaxy Watch Active 2, 360x360 piksel çözünürlüğünde 1.4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip.

Gücünü çift çekirdekli 1.15 Ghz Exynos 9110 yonga setinden alan akıllı saatte 768 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 40 milimetrelik versiyon için 247 mAh, 44 milimetrelik versiyon için ise 340 mAh batarya ile gelen cihaz, kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte ve tizen işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy Watch Active 2 inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

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