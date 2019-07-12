Samsung Galaxy Watch Active 2'nin Basın Görseli Sızdırıldı

Samsung Galaxy Watch Active 2 ile ilgili söylentiler artarak devam ediyor. Merakla beklenen akıllı saatin resmi görseli sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 ile birlikte tanıttığı Galaxy Watch Active, önemli özelliklerinin yanı sıra, şık tasarımıyla da bir hayli dikkat çekmişti.

Apple Watch’a rakip olarak çıkan ve kısa zamanda önemli satış rakamlarına ulaşan akıllı saat, yeni versiyonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son günlerde pek çok söylentiye konu olan Galaxy Watch Active 2, resmi basın render’ı ile ortaya çıktı.

Samsung’un yeni akıllı saati, serinin ilk modelinde gördüğümüz zarif çizgisini koruyor. Söz konusu render’da Watch Active 2’nin çerçevelerinde hafif bir incelme görüyoruz. Selefinin aksine deri bir kayışla gelen akıllı saat, çok daha minimal ve şık bir forma kavuşmuş.

Peki, Galaxy Watch Active 2 ne zaman tanıtılacak? Samsung imzalı yeni akıllı saatin, 7 Ağustos'ta Galaxy Note10 ve Note10 + akıllı telefonlarıyla birlikte duyurulması bekleniyor. Dikkatlice bakarsanız, saatin kadranında 5 Ağustos tarihini görmeniz mümkün. Bu da, Samsung'un Galaxy Note lansmanından birkaç gün önce yeni nesil akıllı saatini lanse edebileceği anlamına geliyor olabilir.

Güç düğmesinin etrafında kırmızı bir halka var; ancak bunun ne anlama geldiğini şu an için bilmiyoruz. Önceki söylentiler; Watch Active 2’nin Wi-Fi ve LTE seçeneklerine sahip olacağı yönündeydi. Dolayısıyla burada gördüğümüz kırmızı halka, LTE desteğini işaret ediyor olabilir. 40 ve 44mm boyut seçenekleriyle gelecek olan akıllı saat, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.