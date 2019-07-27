Samsung Galaxy Watch Active 2’nin Görselleri Sızdırıldı

Federal İletişim Komisyonu (FCC) belgelerinde ortaya çıkan ve Samsung Galaxy Watch Active 2'ye benzeyen bazı görseller çevrimiçi olarak sızdırıldı. Söz konusu görseller, akıllı saatin ön ve arka tasarımını detaylı bir şekilde gösteriyor.

Samsung, ilk Galaxy Watch’u geçtiğimiz Mayıs ayında 200 doların (yaklaşık 1.130 TL) biraz altında bir fiyatla piyasaya sürmüştü.

Galaxy Note 10 ile Birlikte Tanıtılabilir

Teknoloji devinin, 7 Ağustos’ta New York’taki Barclays Center’da düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 10’u tanıtacağı biliniyor. Samsung bu etkinlikte belki Galaxy Watch Active 2’yi de tanıtabilir.

Daha önce Droid Life tarafından da belirtildiği gibi, dönen dokunmatik çerçevenin yeni akıllı saatin etrafında yeniden yer alacağı söyleniyor.

Tizen işletim sistemiyle geleceği söylenen ve zorlu koşullara karşı dayanıklılığı arttırılmış olan Galaxy Watch Active 2’nin, 4GB depolama alanı, GPS, su geçirmezlik özelliği ve Gorilla Glass cam teknolojisiyle birlikte gelmesi bekleniyor.