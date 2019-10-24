Samsung Galaxy Watch Active 2 Önemli Sorundan Kurtuldu

Samsung Galaxy Watch Active 2 yeni güncelleme aldı. İşte R820XXU1BSJ6 yapı numarasına sahip Tizen 4.0.0.7 sürüm bazlı güncellemenin detayları.

Galaxy Watch Active 2 - R820XXU1BSJ6 Güncellemesi Yenilikleri

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni güncelleme ile birlikte gelen yenilikler şunlar:

- Ekran Saat Her Zaman Açık moduna geri dönerken yaşanan ekran titremesi sorunu çözüldü.

- Saatin Samsung Health özellikleri için dil desteği geliştirildi.

Yeni güncellemeyi kontrol etmek için Galaxy Wearable uygulamasına göz atabilirsiniz.

Galaxy Watch Active 2, daha öncesinde iki güncelleme daha almıştı. İlk güncellemede sistem güvenilirliği için bazı iyileştirmeler yapılmıştı. Bununla birlikte ikinci güncellemede GPS için hata düzeltmesi, GPS için performans iyileştirmeleri ve dokunmatik çerçeve ayarı için varsayılan olarak açık hale getirme ayarlamaları yapılmıştı.

Samsung Watch Active 2 Teknik Özellikleri

Super AMOLED 1.4 inç boyutunda 44mm ekrana sahip olan Galaxy Watch Active 2'nin yalnızca 36 gramlık ağırlığı da gözlerden kaçmıyor. Yazılımsal olarak Bixby sanal asistanından faydalanan saatte aynı zamanda sanal antrenman koçu da bulunuyor. Bu sayede tüm aktivitelerinizi yönetebiliyorsunuz.

Koreli üreticinin kendi sistemi TizenOS'i barındıran Watch Active 2 gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyorken 1,5GB RAM ile performansını artırıyor. Standart modelde 247 mAh, LTE sürümünde ise 340 mAh bataryadan beslenen akıllı saatin 4 GB dahili hafızası bulunuyor.