Samsung Galaxy Watch Active 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un en yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı. İşte yepyeni donanım özelliklerine ve yazılımsal desteğe sahip olan Watch Active 2.

Samsung Watch Active 2 Teknik Özellikleri

Super AMOLED 1.4 inçlik 44mm ekrana sahip olan Galaxy Watch Active 2'nin yalnızca 36 gramlık ağırlığı da gözlerden kaçmıyor. Yazılımsal olarak Bixby sanal asistanından faydalanan saatte aynı zamanda sanal antrenman koçu da bulunuyor. Bu sayede tüm aktivitelerinizi yönetebiliyorsunuz.

Koreli üreticinin kendi sistemi TizenOS'i barındıran Watch Active 2 gücünü Exynos 9110 yonga setinden alıyorken 1,5GB / 768MB RAM'le performansını artırıyor. Standart modelde 247 mAh, LTE sürümünde ise 340 mAh bataryadan beslenen akıllı saatin 4GB dahili hafızası bulunuyor.

Ayrıca MIL-STD-810G sertifikası sayesinde 50 metreye kadar dalış yapmanıza olan sağlayan Watch Active 2 EKG sensörüyle kalp ritmizi ölçüp sağlık raporunuzu çıkarabiliyor.

Samsung Watch Active 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Eylül ayında pazara sunulacağı belirtilen akıllı saatin fiyatı ise rekabetçi görünüyor. Galaxy Watch Active 2'nin başlangıç fiyatı olarak 279 dolar belirleyen Samsung'un 350 dolara kadar seçenekler sunacağını belirtelim. Peki ya siz yeni Watch Active 2'yi nasıl buldunuz?