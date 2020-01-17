Samsung Galaxy Watch Active 3 Çok Yakında Tanıtılabilir!

Samsung önümüzdeki ay düzenlenecek olan Unpacked 2020 sırasında yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkabilir.

Samsung Galaxy Watch Active 3 mü Geliyor?

Samsung geçtiğimiz yıl düzenlenen Unpacked 2019 sırasında Galaxy Watch Active ile karşımıza çıkmıştı. Daha çok egzersiz odaklı bir model olan bu akıllı saat, satış tarafında oldukça başarılı olmuştu. Bu modelin üzerinden altı ay geçmişti ki, şirket Galaxy Watch Active 2 modelini tanıttı.

Şimdi, kullanıcıları çok da memnun etmeyecek bir gelişme ile karşı karşıyayız. İddialara göre Galaxy Watch Active 3, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Unpacked 2020 sırasında tanıtılabilir. Eğer bu doğru ise, bir yıl içerisinde aynı seriden üçüncü model ile karşılaşmış olacağız ki bu, kullanıcıların pek de hoşuna giden bir durum değil.

Şu aşamada iddiaların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak elimizde bazı görseller var. Buna karşın model Galaxy Watch 2 olarak da karşımıza çıkabilir. Ancak model numarası olan SM-R840 kodunu ve genel tasarım hatlarını dikkate alırsak pek de öyle değil gibi gözüküyor.

Unpacked 2020, 11 Şubat tarihinde düzenlenecek. Etkinlik gerçekleşene kadar kesin bir bilgi vermemiz mümkün değil gibi gözüküyor. En yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.