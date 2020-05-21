Samsung Galaxy Watch Active 3 Yenilikleri Sızdırıldı

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılara göre Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Watch Active 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin tanıtımına kalan zaman kısaldıkça daha çok sızıntı ile karşılaşıyoruz. Peki Samsung Galaxy Watch Active 3 yenilikleri neler olacak? Şimdiye kadar çıkan sızıntıları sizler için derledik!

Samsung Galaxy Watch Active 3 Yenilikleri Neler Olacak?

Mevcut sızıntılara dayanarak yeni nesil akıllı saatin selefine oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğu düşünülüyor. Buna karşın alüminyum ve paslanmaz çelik malzeme seçeneklerine ek olarak titanyum malzeme seçeneğinin de mevcut olacağı söyleniyor. Titanyum diğer iki seçeneğe göre daha pahalı bir malzemedir ancak daha hafif ve daha dayanıklı bir kullanım sunar.

Öte taraftan iç tarafta bazı kritik değişiklikler olabilir ki işe heyecan katan kısım burası.

Sızıntılar dahilinde yine 40 mm ve 44 mm boyutlarda iki versiyon ile karşılaşmayı bekliyoruz. 40 mm olan varyantta 330 mAh kapasitesinde bir bataryanın yer alacağı söyleniyor. Bir referans olması adına Watch Active 2 (40 mm) 247 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahiptir. Buna ek olarak 44 mm varyantında daha büyük bir batarya bekleyebiliriz.

Depolama tarafında ise 8 GB depolama alanının sunulacağı söyleniyor. Yine bir kıyaslama yapabilmek adına Watch Active 2'de 4 GB depolama alanının bulunduğunu söyleyelim. Bu, iki kat daha fazla müzik ya da görsel depolayabileceğiniz anlamına gelir.

Peki siz Galaxy Watch Active 3'ten neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.