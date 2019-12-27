Samsung Galaxy Watch Active Güncellemesi Yayınlandı!

Samsung Galaxy Watch Active için yayınlanan güncelleme ülkemizde kullanıma sunuldu.

Galaxy Watch Active Yenilikleri

R500XXU1DSL1 ve R500OXA1DSL1 sürüm numaralı güncelleme yaklaşık olarak 91,35 MB boyutunda bir yapıya sahip. Güncelleme ile gelen yenilikler ise şu şekilde:

· Dokunmatik çerçeve eklendi.

(Kullanıcının, navigasyon ve saat kontrolünü kolaylaştıran döner çerçeve deneyimini dijital ortama aktarmasına izin verir.)

· Saat şekilleri : Ek Saat Şekli Komplikasyonları eklendi.

(Antrenman ve Nefes gibi egzersizlere başlayın.)

· Ne giydiğinizi çekerek kıyafetlerinizle uyumlu saat şekilleri öneren yeni saat şekli “Benim Tarzım” eklendi

· Saat şekline antrenman takibi, zamanlayıcı gibi arka planda çalışan uygulamayı gösteren gösterge özelliği eklendi. Göstergeye dokunduğunuzda söz konusu uygulamaya geri dönersiniz

· Farklı cilt tonlarını yansıtan ek yüz simgeleri

· Aşağıdaki özellikler için Gelişmiş Kullanıcı Etkileşimi

- Always on Display ekranında, şarj veya pil tasarrufu modunda içerik okumak çok daha kolay

- Quick panel'de simge listesini kişisel tercihlerinize göre kolayca düzenleyebilirsiniz

· Samsung Health geliştirmesi

- Koşu ve bisiklete binme aktiviteleri için tur süresi takibi geliştirildi

- Technogym antrenman ekipmanlarıyla NFC üzerinden veri senkronizasyonu eklendi

Güncelleme bildirimi muhtemelen cihazınızda otomatik olarak belirecektir. Eğer gözüken herhangi bir şey yoksa güncellemeleri Gear uygulaması üzerinden elle kontrol edebilirsiniz. Kademeli dağıtım politikasının gereği olarak güncellemenin size ulaşması birkaç gün sürebilir.