Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, San Francisco’da düzenlediği özel etkinlikte Galaxy S10 ile birlikte yeni akıllı saatini de görücüye çıkardı. Galaxy Watch Active olarak adlandırılan akıllı saat, önemli özelliklerinin yanı sıra, şık tasarımıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Güney Koreli şirketin Unpacked etkinliğinde duyurduğu ürünlerden birisi de Galaxy Watch Active adındaki akıllı saati oldu.

Samsung, daha önce yaptığı açıklamada akıllı saatlerini Gear ismiyle markalamaktan vazgeçtiğini ve tüm modellerin Galaxy olarak adlandırılacağını söylemişti. Şirket bu düşüncesini yeni akıllı saatiyle eyleme dökmüş gibi görünüyor. Peki, Galaxy Watch Active kullanıcılara neler sunuyor? İşte cevabı.

Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri

360 × 360 piksel AMOLED ekranıyla gelen Galaxy Watch Active, 40mm çapında bir gövdeye sahip. Samsung’un yeni akıllı saati, tasarımsal anlamda önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Zira saat, Gear Sport ve Galaxy Watch'ın aksine dönen bir çerçeveye sahip değil. Bu da saati, çok daha minimal ve şık bir forma dönüştürmüş.

Galaxy Watch Active’in kasasında iki adet düğme bulunuyor. Kullanıcılar bu düğmeler vasıtasıyla bildirimler ve özellikler arasında geçiş yapabilecekler.

IP68 sertifikasına sahip olan akıllı saat, askeri standartlarda 50 metreye kadar suya dayanabiliyor. Galaxy Watch Active’in kalp atış sensörü arkada bulunuyor. Gelişmiş bir fitness takip yazılımına sahip olan akıllı saat, uykuyu ve stres seviyesini ölçebiliyor.

Samsung’un spor tutkunları için geliştirdiği Galaxy Watch Active, Android Pie işletim sistemine sahip Galaxy akıllı telefonlarda olduğu gibi One UI arayüzüne sahip. Exynos 9110 işlemciyle güçlendirilen saat, 768MB RAM ve 4GB dahili depolama ile geliyor. Galaxy S10’dan şarj olabilme özelliğine sahip olan cihaz, 230mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy Watch Active Fiyatı

Galaxy Watch Active, 1119 fiyat etiketiyle mart ayında ülkemizde satışa çıkacak. Samsung'un yeni akıllı saati Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.