Samsung Galaxy Watch Active Türkiye'de Satışa Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S10 ailesi ile birlikte tanıttığı yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch Active, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Samsung’un şubat ayında San Francisco’da düzenlediği Unpacked etkinliğinde vitrine çıkardığı ürünlerinden birisi de Galaxy Watch Active olmuştu.

Zarif ve sportif görünüşüyle öne çıkan akıllı saat, sahip olduğu özelliklerle de bir hayli dikkat çekmişti. Apple Watch’a rakip olarak çıkan Galaxy Watch Active, bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Peki, Samsung’un yeni nesil akıllı saati kullanıcılara neler sunuyor? Galaxy Watch Active özellikleri neler? Galaxy Watch Active fiyatı ne kadar? Hadi gelin, bu soruların cevabına hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri ve Fiyatı

360 × 360 piksel Super AMOLED ekranıyla gelen Galaxy Watch Active, 40mm çapında bir gövdeye sahip. Gear Sport ve Galaxy Watch'ın aksine dönen bir çerçevesi bulunmayan akıllı saat, şık ve minimal formuyla öne çıkıyor.

Android Pie işletim sistemine sahip olan Galaxy Watch Active, Galaxy serisi akıllı telefonlarda olduğu gibi One UI arayüzü ile birlikte çalışıyor.

Exynos 9110 işlemciyle güçlendirilen akıllı saat, 768MB RAM ve 4GB dahili depolama ile geliyor. Galaxy S10’dan şarj olabilme özelliğine sahip olan cihaz, 230mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Ekranı Gorilla Glass 3 ile korunan Galaxy Watch Active, IP68 dayanıklılık sertifikası sayesinde 50 metreye kadar suya dayanabiliyor.

Gümüş, Siyah, Pembe Altın, Deniz Yeşili renk seçenekleriyle gelen Galaxy Watch Active, bugün itibarıyla Samsung’un resmi internet sitesi ve çeşitli e-ticaret platformlarında 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Galaxy Watch Active'i satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!