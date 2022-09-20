Bir Samsung Galaxy Watch Modeli, Bir Kullanıcının Uykusunda Bileğini Yaktı

Bir kullanıcının bileğinin, uyurken sağlık izleyicisi tarafından yakıldığına dair raporların ardından, eski Samsung Galaxy akıllı saatinizi gece boyunca takmaya devam etmeyi iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Samsung Galaxy akıllı saatlerindeki gibi fitness raporları tutan araçlar, yalnızca fitness hedeflerinize göz kulak olmak bir yana, birçoğunun uyku izleme özellikleri de vardır. Bu nedenle sağlığınızın bu yönünü de takip etmek istiyorsanız bu saatleri kolunuzdan pek çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Ancak daha eski bir Samsung akıllı saat modeli kullanıyorsanız (Samsung Galaxy Watch Active 2 gibi), Reddit kullanıcısı TheMattsterOfSelf, saatinin uykusunda üçüncü derece bir yanığa neden olduğunu iddia ettiği için dikkatli olmanız gerekebilir.

Sorunun Yaşandığı Model Samsung Galaxy Watch Active 2

r/WellThatSucks topluluğundaki gönderi, görünüşe göre yanığa neden olan saatin arka tarafının yanı sıra yaralanmaları da gösteriyor. TheMattsterOfSelf, yorumlarda saatin uykusuzluk problemini düzeltmeye yardımcı olmak için bir süredir kullandığı "Active 2 44mm Bluetooth modeli" olduğunu açıklıyor.

Bu, Samsung'un akıllı saatlerinin kalori yerine bilekleri yakmakla suçlandıkları ilk sefer değil. Potansiyel bir toplu dava soruşturması, Galaxy Watch'ların yanıklara ve yaralanmalara neden olduğuna dair diğer raporları inceliyor.

Samsung'un bu son iddialara nasıl yanıt vereceğini bekleyip görmemiz gerekecek ancak saatleriyle ilgili böyle bir sorun varsa eski model bir Samsung akıllı saat modeli kullanıyorsanız kesinlikle dikkatli olmalısınız.