Samsung Galaxy Watch, 13 Ülkede 'Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi' Özelliğine Kavuşuyor

Samsung Electronics, Galaxy Watch'ın Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi (IHRN) özelliğini bu yazdan itibaren 13 ülkede sunacağını duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'ndan (MFDS) onay alan IHRN özelliği, atriyal fibrilasyon (AFib) ile bağlantılı düzensiz kalp ritimlerini tespit edebiliyor. Kan Basıncı ve Elektrokardiyogram (EKG) izlemenin yanı sıra bu özellik, Galaxy Watch kullanıcılarının kalp sağlıklarını daha kapsamlı bir şekilde izlemelerine olanak tanıyor.

Özelliğin kullanılabileceği ülkeler arasında Arjantin, Azerbaycan, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Gürcistan, Guatemala, Hong Kong, Endonezya, Panama, BAE ve Türkiye yer alıyor.

Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi Özelliği Nasıl Çalışıyor?

IHRN özelliği arka planda çalışarak düzensiz kalp ritimlerini sürekli kontrol ediyor ve AFib durumları tespit edildiğinde kullanıcıya uyarılar gönderiyor. Mevcut Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı izleme özellikleriyle birleştirildiğinde, kullanıcılar kardiyovasküler sağlıkları hakkında daha ayrıntılı bilgiler ediniyor.

2020'de başlatılan ve şu anda 74 ülkede kullanılabilen Samsung Health Monitor uygulaması, 15 milyondan fazla Galaxy Watch kullanıcısının verileri kaydederken bileklerinde kan basıncı ve EKG ölçümü yapmasına olanak tanıyor.

Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi özelliği ilk olarak yakında çıkacak olan Galaxy Watch akıllı saatlerde ve daha sonra yeni One UI 5 Watch arayüzünün tanıtılmasıyla birlikte önceki sürümlerde kullanılabilecek.