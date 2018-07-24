Samsung, Galaxy Watch'ı Yanlışlıkla Kendisi Sızdırdı

Teknoloji firmalarının piyasaya çıkaracağı yeni ürünlerin, resmi tanıtımlarından çok daha önce çeşitli kaynaklar tarafından sızdırılması artık alışıldık bir durum haline geldi. Ancak yeni bir ürünün, resmi tanıtımından çok daha önce, ürünü üreten firmanın kendisi tarafından sızdırılması oldukça şaşırtıcı bir durum.

Samsung, normalde resmi olarak Galaxy Note 9 ile beraber tanıtmayı planladığı yeni akıllı saati Galaxy Watch'ı yanlışlıkla kendisi sızdırdı. Samsung’un resmi web sitesine yanlışlıkla konulan ve sitede Gear S2'nin yanında görülebilen Galaxy Watch, yapılan hatanın anlaşılmasından hemen sonra siteden kaldırıldı.

Samsung’un, yeni akıllı saatinde Gear S4 ismi yerine yeni bir isim kullanacağı yönündeki söylentiler de böylece doğrulanmış oldu. Galaxy Watch olarak adlandırılan yeni akıllı saatin nasıl görüneceği ise şimdiye kadar bilinmiyordu. Ancak saatin resmi sitede kısa süre de olsa gözükmesiyle, görsel açıdan çok fazla bir değişim olmadığı ve Gear S3 Classic modeline bir hayli benzediği görüldü.

Beklenenden çok farklı görünmeyen yeni akıllı saat, karşımıza Rose Gold rengiyle ve 42 mm’lik kasasıyla çıkıyor. Sitede Bluetooth’lu versiyonunun görüntülendiği Galaxy Watch Tizen OS işletim sistemine ve dijital asistan Bixby desteğine sahip olacak. Saatin ayrıca, LTE destekli bir versiyonu da bulunacak.

Galaxy Watch’ın hangi fiyattan satışa sunulacağı henüz bilinmezken, Samsung’un 9 Ağustos’ta gerçekleştireceği resmi tanıtım etkinliğinde, Galaxy Note 9 ile birlikte yeni akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.