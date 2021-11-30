Samsung Galaxy Watch Modelleri İçin Yeni Özellikler Geldi

Samsung Galaxy Watch modelleri oldukça önemli özelliklere kavuştu. OneUI 4 güncellemesi ile birlikte popüler akıllı saat modelleri için yeni sağlık ve kişiselleştirme seçenekleri sunuldu.

Samsung Galaxy Watch Modelleri Yeni Özellikler Kazandı

Gelişmiş Düşme Algılama Yenilenen Grup Hedefleri Kapsamlı Sağlık Verileri

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un dünyanın her yerinden galaxy kullanıcılarına daha iyi bir mobil deneyim sunmak için duyurduğu yeni One UI 4 yazılım güncellemesi ile birlikte Galaxy Watch cihazlarına yeni özellikler eklendi.

Yeni yazılım güncellemesi Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active2 ve Watch3 modellerini kapsıyor. Kullanıcılar daha kapsamlı sağlık özellikleri ve birçok yeni saat kadranı seçeneğinin keyfini çıkarabilir.

1. Gelişmiş Düşme Algılama

Galaxy Watch cihazlarına gelen yeni özellikler arasında Düşme Algılama özelliği yer alıyor. Bu özellik, akıllı saat kullanıcıları egzersiz yaparken gerçekleşebilecek sert düşüşleri önceden tespit edebiliyor. Güncelleme sayesinde daha yüksek Düşme Algılama hassasiyeti ayarı yaparak ayaktayken ve hareketsizken meydana gelebilecek düşmelerin algılanabilmesini sağlayabilirsiniz.

Düşme algılandıktan sonra saatiniz daha önceden iletişim için belirlenmiş kişilere SOS bildirimi göndererek mümkün olan en kısa zamanda yardım alabilmenizi sağlıyor. Böylelikle hem kendinizi hem de hassas durumdaki sevdiklerinizi koruma altına almanız kolaylaşıyor.

2. Yenilenen Grup Hedefleri

Grup Hedefleri özelliği, birbirinizden uzakta da olsanız arkadaşlarınızla birlikte egzersiz yaparak motive olabilmenizi ve birbirinize meydan okuyabilmenizi sağlıyor.

Güncelleme ile beraber arkadaşlarınızı ya da ailenizden kişileri bir mücadeleye ekleyebilir, en kısa zamanda en fazla egzersizi yapma konusunda bireysel olarak yarışabilir veya ekip olarak hedeflerinize ulaşmaya çalışabilirsiniz.

3. Kapsamlı Sağlık Verileri

Galaxy Watch serisinde kalp atışı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku ve stres yönetimi ölçümleri dâhil olmak üzere gelişmiş sağlık özelliklerinden oluşan kapsamlı bir sağlık paketi yer alıyor. Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden Kan Basıncı (BP) özelliği ile sağlık takibinden yararlanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch modelleri için gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji devinin yayımladığı yazılım güncellemesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.