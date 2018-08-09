Samsung Galaxy Watch Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch, UNPACKED etkinliğinde Note 9 ile beraber karşımıza çıktı! Tamindir olarak canlı aktardığımız etkinlikte tanıtılan yeni Samsung Galaxy Watch'ın özellikleri haberimizde.

Samsung'un Unpacked 2018 etkinliğinde Note 9 ile birlikte tanıttığı Galaxy Watch, 42 MM ve 46 MM olarak iki farklı modelle geliyor ve önceki modele göre çok daha şık bir tasarıma sahip. Galaxy Watch'ın iki farklı boyuta sahip olmasının sonucunda kadınların tercihini kazanma şansı oldukça yükseliyor.

Muhteşem Pil Ömrü!

Samsung Galaxy Watch'ın 42 MM versiyonu 45 saatin üzerinde kullanım imkanı sunarken 46 MM versiyonunda bu süre 80 saatin üzerinde. Kağıt üzerinde oldukça heyecan veren bu pil ömrü süreleri pratikte bakalım bizlere nasıl bir deneyim sunacak.

LTE ve Bluetooth destekli farklı modellere de sahip olan Galaxy Watch'ın LTE versiyonu E-SIM teknolojisiyle çalışacak ve ülkemizde de yer alacağının bilgisini aldık. Buradan yola çıkarak çok yakında ülkemizde E-SIM ile alakalı gelişmeleri duyacağız mesajını verebiliriz.

Sizi MÜLAYİME Çeviren Saat!

Galacy Watch yenilenen sağlık destekleriyle göz doldurmayı başarıyor, uyku kayıt yeteneğinde muhteşem yenilikleri beraberinde getiren cihaz sizin stres seviyenizi sürekli kontrol altında tutarak olası stresli anlarınızda sizi sakinleştirmek için uyarılarda bulunuyor. İnanılmaz gibi gözükse de gerçek :)

Galaxy Watch ülkemizde Siyah, Gümüş ve Pembe Altın renkleriyle birbirinden şık kayışlar ile satışa çıkacak. Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.