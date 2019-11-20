Samsung Galaxy Watch ve Watch Active için Heyecan Veren Güncelleme

Samsung tarafından yayınlanan yeni güncelleme, Galaxy Watch Active 2 modelinin önemli özelliklerini Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active modellerine taşıyor.
Hangi Yenilikleri Sunuyor?
- Daha gelişmiş Bixby. Yeni güncelleme ile birlikte egzersiz başlatmak, akıllı cihazları kontrol etmek ve ülkeler arasındaki zaman farklarını bulmak mümkün olacak.
- Kıyafete uyumlu arayüz seçimine imkan sunan 'Stilim' özelliği ile giyiminize göre saat arayüzü seçme imkanı.
- 17 yeni saat arayüzü ve geliştirilmiş kullanıcı arabirimi yeniliği.
- Saat arayüzünde arka plan uygulama bildirimi
- Watch için düşük nabız uyarısı
- Dokunmatik bezel desteği ile özellikle Watch Active kullanıcılarının önemli bir desteğe sahip olacağını söylememiz mümkün. Dokunmatik bezel ile birlikte menüler ve sekmeler arası hızla gezinmek mümkün olacak.
- Kullanıcı deneyimini iyileştirecek pek çok yenilik. Hata düzeltmeleri, performans ve batarya odaklı iyileştirmeler.
Ne Zaman Yayınlanacak?
Yaklaşık 90 MB boyutundaki yeni güncelleme, geçtiğimiz saatlerden itibaren yayınlanmaya başladı. Güncellemenin bölge bölge dağıldığını ve kullanıcılara ulaşmasının vakit alabileceğini belirtelim.