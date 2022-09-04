Samsung Galaxy Wide 6 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir devam ettirdiği telefon serileri arasında yer alan Galaxy Wide serisine yeni bir üye geliyor. Orta segment Android telefon olarak nitelendirilebilecek olan Samsung Galaxy Wide 6, Güney Kore'de tanıtıldı.

2021 Eylül'de satışan sunulan Galaxy Wide 5'in devamı olarak tasarlanan yeni telefon, kullanıcıları memnun edecek pek çok özelliğe sahip.

Samsüng Galaxy Wide 6 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Wide 6, 6,5 inç LCD ekrana ve HD+ 720 x 1600 ekran çözünürlüğüne sahip. Ön tarafta yer alan çentiğe 8 megapiksel selfie kamerası konumlandırılmış. Arka tarafta toplamda üç kameradan oluşan setin içerisinde 50 megapiksel ana kamera + 2 megapiksel makro lens + 2 megapiksel derinlik lensi yer alıyor.

Android 12 işletim sistemiyle kullanıcıların eline ulaşacak olan Samsung Galaxy Wide 6'ya işlem gücünü Dimensity 700 sağlıyor. 5000 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefon 4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Dual-SIM desteği içeren Samsung Galaxy Wide 6 5G'yi destekliyor.

Şu an için yalnızca Güney Kore'de satılan Samsung Galaxy Wide 6'nın fiyatı 256 dolar olarak belirlendi. Kullanıcılar siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Uluslararası satışa ne zaman başlanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.