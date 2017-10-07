  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Samsung Galaxy X Sınırlı Sayıda Çıkacak!

Samsung Galaxy X Sınırlı Sayıda Çıkacak!

Samsung Galaxy X
Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil
YORUM YAZ

Samsung'un çıkarmayı planladığı esnek akıllı telefon Samsung Galaxy X'den yeni haberler var. Bu yeni haberlere göre şirket, Galaxy X'in satışlarını sınırlı bir pazarda yapacak ve satışların seyrine göre telefonu tüm dünyada satışa çıkaracak.

Samsung'un gelecek planlarında katlanabilir bir akıllı telefon olduğuna dair söylentiler duyuyoruz. Katlanabilir telefondan kastımız kapaklı bir telefon değil, kullanımı son derece esnek ve katlanabilir bir ekrandan bahsediyoruz. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil, ancak çıktığı zaman sansasyon yaratacağına eminiz.

Kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara karşı nabzını ölçmek isteyen Güney Kore merkezli şirket, Samsung Galaxy X cihazı için ilk etapta sadece 100 bin birim üretecek. Bu sınırlama sadece üretimde olmayacak, Samsung'un sadece Güney Kore pazarında cihazı deneyeceğine dair de söylentiler var. Yani Samsung bu konuda oldukça temkinli ilerleyecek.

Samsung'un böyle bir yol izlemesi kullanılabilirliği test etmek için iyi bir fırsat olabilir. Öte yandan telefonun piyasaya sürülme tarihi 2018 olarak gösteriliyor. Şirketin önünde hala zaman var. Bekleyip göreceğiz. 

Samsung, Katlanabilir Ekranlı Galaxy X ile Apple'a Kafa Tutacak MOBİL Samsung, Katlanabilir Ekranlı Galaxy X ile Apple'a Kafa Tutacak

Samsung Katlanabilir Telefonunu 2017'de Çıkaracak MOBİL Samsung Katlanabilir Telefonunu 2017'de Çıkaracak

LG'den Katlanabilir OLED Ekran Üretimine 1.75 Milyar Dolar Daha TEKNOLOJİ LG'den Katlanabilir OLED Ekran Üretimine 1.75 Milyar Dolar Daha

ETİKETLER: Samsung Samsung Galaxy X

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası, popüler tır sürme simulasyonu ETS 2'nni tamamen bitirilerek kaydedilen oyun dosyasıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR