Samsung Galaxy X Sınırlı Sayıda Çıkacak!

Samsung'un çıkarmayı planladığı esnek akıllı telefon Samsung Galaxy X'den yeni haberler var. Bu yeni haberlere göre şirket, Galaxy X'in satışlarını sınırlı bir pazarda yapacak ve satışların seyrine göre telefonu tüm dünyada satışa çıkaracak.

Samsung'un gelecek planlarında katlanabilir bir akıllı telefon olduğuna dair söylentiler duyuyoruz. Katlanabilir telefondan kastımız kapaklı bir telefon değil, kullanımı son derece esnek ve katlanabilir bir ekrandan bahsediyoruz. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil, ancak çıktığı zaman sansasyon yaratacağına eminiz.

Kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara karşı nabzını ölçmek isteyen Güney Kore merkezli şirket, Samsung Galaxy X cihazı için ilk etapta sadece 100 bin birim üretecek. Bu sınırlama sadece üretimde olmayacak, Samsung'un sadece Güney Kore pazarında cihazı deneyeceğine dair de söylentiler var. Yani Samsung bu konuda oldukça temkinli ilerleyecek.

Samsung'un böyle bir yol izlemesi kullanılabilirliği test etmek için iyi bir fırsat olabilir. Öte yandan telefonun piyasaya sürülme tarihi 2018 olarak gösteriliyor. Şirketin önünde hala zaman var. Bekleyip göreceğiz.