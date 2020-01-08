Samsung Galaxy Xcover Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini sessiz sedasız tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Xcover Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy Xcover Pro Özellikleri

Samsung Galaxy Xcover Pro, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç LCD ekran ile gelmekte. Cihaz gücünü Galaxy A51'e de güç veren sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan Xcover Pro, 64 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında 25MP genişlik ve 8MP ultra geniş açı kamera sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise 13 MP sensör yer almakta.

4.050 mAh bataryadan beslenen Xcover Pro, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Xcover Pro, IP68 sertifikasına sahip. Cihaz zorlu arazi koşullarında çalışan vatandaşlara hitap etmekte. Samsung Galaxy Xcover'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Samsung Galaxy Xcover Pro Fiyatı

Samsung Galaxy Xcover'ın fiyatının 499 euro olduğu açıklandı. 499 euro şu anki kur ile 3.303 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Samsung Galaxy Xcover Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazı nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.