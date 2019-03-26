Samsung Galaxy Xcover4 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un zorlu koşullarda çalışanlar için geliştirdiği Galaxy Xcover4 ülkemizde satışa sunuldu. Yeni satışa sunulan Galaxy Xcover4, IP68 ve MIL-STD 810G standartlarına uygun olarak üretildi.

Cihaz IP68 sertifikası sayesinde suyun 1.5 metre derinliğinde 30 dakikaya kadar sorunsuz olarak çalışabilmekte. Galaxy Xcover4’ün sahip olduğu MIL-STD 810G standardı ise ABD ordusunun kullandığı cihazlar başta olmak üzere özellikle askeri ve savunma uygulamaları için geliştirilen, son yıllarda ticari ürünlerde de kullanılmaya başlanan bir test yöntemi olarak bilinmekte.

Sahada çalışan kişilerin eldivenle de kullanılabildiği Galaxy Xcover4’te sezgisel sabit tuşlar yer almakta. Sezgisel sabit tuşlar sayesinde cihazı eldiven veya ıslak elle kullanabiliyorsunuz. Android 8.1 işletim sistemiyle gelen akıllı telefonda 1.4 GHz’lik işlemci ve 2 GB RAM bulunmakta. Cihazın üzerinde barındırdığı Xcover tuşu sayesinde, en sık kullanılan uygulamaların kısayolu kolayca tanımlanabiliyor.

5 inçlik ekranı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerası olan Samsung Galaxy Xcover4 üzerinde entegre NFC özelliğini de barındırmakta. Telefon ayrıca değiştirebilir bataryaya sahip.

Samsung Galaxy Xcover4 Türkiye Fiyatı

Samsung'un zorlu koşullara dayanıklı olarak üretilen akıllı telefonunun Türkiye fiyatının 1.999 TL olduğu açıklandı.

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