Samsung, Galaxy Z Flip 3'e Özel Kot Pantolon Üretti

Samsung'dan Galaxy Z Flip 3 için kot pantolon. Şirketin son nesil katlanabilir telefonlarından biri olan Z Flip 3, yeni bir kot pantolon akımına yol açabilir.

Samsung, Galaxy Z Flip 3'le ilgili yeni bir moda iş birliğini duyurdu ve bu ortaklık, genellikle aldığımız sınırlı sürüm varyantları ve aksesuarları ile karşılaştırıldığında oldukça sıra dışı.

Samsung, Avustralya'nın en sevilen kot markası Dr Denim ile ortaklık kurdu ve Galaxy Z Flip 3'ün benzersiz katlanır form faktörünü kucaklayan ve kutlayan yeni bir sınırlı sayıda kot pantolon çiftini duyurdu. Samsung için üretilen kot pantolon telefona özel bir ceple geliyor.

Katlanan bir telefonun ana avantajı, daha az yer kaplamasıdır. Kapaklı tasarımı sayesinde Galaxy Z Flip 3, şimdiye kadar üretilmiş en kompakt akıllı telefonlardan biri, yani en azından katlandığında.

Samsung'dan Galaxy Z Flip 3 için kot pantolon

Dr Denim, görünüşe göre Galaxy Z Flip 3'ü büyük, rahatsız edici dikdörtgen pantolon ceplerine sahip olmanın faydalarını ortadan kaldırabilecek bir trend unsuru olarak görüyor. Moda evi bu felsefeyi yeni bir Z-etiketli kot pantolona uyguladı ve küçük bir cebi olan bir tasarım ortaya çıkardı. Galaxy Z Flip 3'ün sığması için mükemmel boyuttadır.

Z Flip Pocket Denim kot pantolonun bir çifti 1.499 dolara mal oldu. Telefonun kendisinden daha pahalı gibi görünebilir, ancak durum böyle değil: 1.499 dolar fiyatına bir çift Z Flip Pocket Denim kot pantolonun yanı sıra Galaxy Z Flip 3 dahildir.

Dr Denim sadece 450 çift Z Flip Pocket Denim kot pantolon üretecek, ama kim bilir belki de Galaxy Z Flip 3 moda trendlerini yeniden tanımlayacak ve bol ceplerin sonunu işaret edecek.

Samsung'un katlanabilir ürünler için yaptığı moda iş birlikleri, şimdiye kadar söz konusu cihazların Thom Browne Edition gibi sınırlı sayıda sürümlerinin piyasaya sürülmesine yol açtı. Ancak katlanabilir telefonlar daha popüler hale geldikçe, Samsung moda iş birliklerine farklı yaratıcı yollarla yaklaşmaya başlayabilir.

Peki ya siz Samsung'un, Galaxy Z Flip 3'le ilgili yaptığı bu iş birliği ve Z Flip Pocket Denim kot pantolon hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.