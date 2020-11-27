Samsung Galaxy Z Flip 3 Özellikleri ve Fiyatı Hakkında Sızıntı Geldi

Samsung Galaxy Z Flip 3 özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Peki Samsung Galaxy Z Flip 3 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Konu hakkında gelen sızıntıyı sizler için derledik.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Özellikleri ve Fiyatı Nasıl Olacak?

Samsung, ilk kapaklı katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip'i bu yıl Şubat ayında Galaxy S20 serisiyle birlikte piyasaya sürdü ve Ağustos ayında bir 5G özelliği ile cihazı yükseltti. Bir sonraki yükseltme görünüşe göre Galaxy Z Flip 3 olarak adlandırılacak.

Çin'in sosyal ağ sitesi Weibo'da Ice Universe bir gönderi paylaştı. Ice Universe, Galaxy Z Flip 3'ün şu anda büyük ölçüde ileri teknoloji akıllı telefonlara özel bir özellik olan 120 Hz yenileme hızını destekleyeceğini iddia ediyor. Ayrıca, cihazın halihazırda oldukça ince çerçevelere sahip olan mevcut modelden daha dar çerçevelere sahip olacağını öne sürüyor.

Galaxy Z Flip 3'ün fiyatının Güney Kore'de 1.000.000 KRW ( 904 dolar) olacağı iddiası bulunuyor. 904 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 7.068 TL'ye tekabül ediyor. Galaxy Z Flip 3'ün diğer özellikleri hakkında henüz bir sızıntı gelmedi.

Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizler Z Flip 3 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Hemen aşağıdan Z Flip modeline göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri

6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Flip'in Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan katlanabilir akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Flip'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 12 MP F1.8 geniş açı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet F2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

USB-C portu ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh bataryadan beslenen Galaxy Z Flip, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun Türkiye fiyatının 13.499 TL olduğu açıklandı. 12 Şubat'ta Samsung'un resmi sitesinde online siparişe çıkacak olan cihaz Mart ayının başlarında satışa sunulacak.