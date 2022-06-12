Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün 10 Ağustos'ta resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Şirketin ayrıca Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Watch 5 serisini de duyurması bekleniyor. Lansmana daha bir süre kalmasına rağmen TechTalkTV, Z Flip 4'ün gerçek görüntülerini paylaşarak tasarımını ortaya çıkardı.

Galaxy Z Flip 4'e ait bu yeni görüntüler, genel görünümünün geçen yılki Galaxy Z Flip 3 ile aynı olduğunu gösteriyor. Z Flip 4 ön taraftan başlayarak daha ince çerçeveler sunuyor. Keza yine tıpkı selefi gibi merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli katlanabilir ekrana sahip.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Çok Daha İnce Tasarıma Sahip

Menteşenin boyutu Galaxy Z Flip 3'ten önemli ölçüde daha ince görünüyor. Bu nedenle önceki modelden daha hafif olabileceği görülüyor ancak cihaz kapatıldığında gözle görülür bir boşluk var. Kapak ekranı ayrıca Flip 3'ten biraz daha büyük görünüyor.

Galaxy Z Flip 4'te kapak ekranının yanı sıra çift kamera sistemi var. Ayrıca yana bakan bir parmak izi okuyucu ile donatılmış durumda. Sızıntı ayrıca Z Flip 4'ün daha uzun bir pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Bununsa arkasında iki neden var. Birincisi, daha verimli bir işlemci ile birlikte gelecek olması veya daha büyük bir pil ile donatılacak olması.

Galaxy Z Flip 4'ün Galaxy S22 gibi 3.700 mAh pile sahip, 25W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz şarjı da destekleyebilir. Önceki raporlar, 6.7 inç AMOLED FHD+ 120Hz katlanabilir ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama, Android 12 tabanlı işletim sistemi ve 12MP ana kamera ve 10MP ön kamera ile geleceğini ortaya koyuyordu.