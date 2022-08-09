Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4, Watch 5, Watch 5 Pro ve Galaxy Buds 2 Pro gibi diğer ürünlerle birlikte yarınki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bugün ise bu tanıtıma bir gün kala Winfuture.de, Z Flip 4'ün tüm özelliklerini açıkladı.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Özellikleri (Söylenti)

Galaxy Z Flip 4, 1080 x 2640 piksel, 21.9:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç Dinamik AMOLED 2x ekrana sahip olacak. Cihazın arka tarafı, 512 x 260 piksel çözünürlük sunan 1.9 inç AMOLED kapak ekranına sahip olacak.

Cihaz, selfie için 10MP kameraya sahip olacak. Flip telefonun arka kamera ünitesi, OIS destekli 12MP ana kameraya ve 123 derecelik FOV'a sahip 12MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Cihaz, Android 12 tabanlı One UI ile gelecek.

Snapdragon 8 Plus Gen 1'den gücünü alacak olan Galaxy Z Flip 4'te ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB/512 GB dâhili depolama bulunacak. 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj ile 3.700mAh pile sahip olan Z Flip 4'ün kasası, Gorilla Glass Victus+ korumalı bir zırhlı alüminyum kasaya sahip olacak.

Galaxy Z Flip 4, yan tarafta parmak izi okuyucuı, nanoSIM yuvası, eSIM, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, NFC ve USB-C gibi diğer özelliklere sahip olacak. Cihaz kapalıyken 84,9 x 71,9 x 17,1 mm ve açıldığında 165,2 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında, yaklaşık 187 gram ağırlığında olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Fiyatı (Söylenti)

128 GB, 256 GB ve 512 GB Galaxy Z Flip 4 sürümleri Avrupa'da sırasıyla 1099 Euro, 1.159 Euro ve 1.279 Euro olarak fiyatlandırılacak. Cihaz 10 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak ve 25 Ağustos'ta herkese açık olarak satışa sunulacak.