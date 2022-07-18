Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4'ün Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Samsung Galaxy Z Fold 4 için uzunca süren bekleyiş nihayet sona eriyor gibi çünkü her iki telefon da 10 Ağustos'ta tanıtılacak. Sızıntılar konusunda harika bir geçmişe sahip olan Evan Blass tarafından paylaşılan sızdırılmış bir tanıtım görüntüsü, her iki telefonun da 10 Ağustos'ta tanıtılacağına dair güçlü bir şekilde işaret ediyor.

Görüntü, 10 Ağustos tarihiyle birlikte Samsung Galaxy Z Flip 4'ün bulanık bir görselini gözler önüne seriyor. Ayrıca bunun Samsung'un genellikle büyük lansman etkinlikleri dediği bir Galaxy Unpacked etkinliği olacağından da bahsediyor.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**



See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

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Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun da bu etkinliğe katılması muhtemel, bu nedenle 10 Ağustos Samsung hayranları ve teknoloji gazetecileri için yoğun bir gün olacağa benziyor.

10 Ağustos duyurusunun tek kanıtı bu olsaydı doğru olma ihtimali nispeten daha da tartışılabilir olabilirdi ancak 10 Ağustos'a işaret eden başka iddialar da var. Birincisi, Jon Prosser daha önce Flip 4 ve Fold 4'ü göreceğimiz zamanın o tarihlere tekabül ettiğini söylemişti. Keza Prosser her iki cihazın da duyurulmasından iki hafta sonra 26 Ağustos'ta mağazalara ulaşacağını iddia ediyor ancak ön siparişler görünüşe göre tanıtımla birlikte açılacak.

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