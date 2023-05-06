Samsung Galaxy Z Flip 5'in Kapak Tasarımı Ortaya Çıktı
Galaxy Z Flip 5'in ekran kapağının telefonun rengine uyumlu olacağı ve dinamik değişime sahip olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar!
Samsung'un yeni kapaklı telefonu Galaxy Z Flip 5'in telefonun rengiyle eşleşen bir kapak ekranına sahip olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor.
Çoğu rapor, telefonun geri kalanı ne renk olursa olsun kapak ekranının siyah olacağını öne sürüyor ancak Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının kullanılmadığı zamanlarda telefonun rengiyle eşleşebileceğini iddia eden yeni bir söylenti ortaya çıktı.
Samsung, Galaxy Z Flip 5 ile Daha Kusursuz Görünüm Amaçlıyor
Bu söylenti doğru çıkarsa kapak ekranı kullanılmadığında telefonun geri kalanıyla uyum sağlayacak ve cihaza daha kusursuz bir görünüm ve his kazandıracak.
Samsung bu renk eşleştirme tekniğini daha önce de kullanmıştı ve Galaxy Z Flip 5 için tekrar kullanması mümkün ancak telefonun nihai üründe nasıl görüneceği henüz belli değil.
Galaxy Z Flip 5'in Temmuz ayı sonunda duyurulması bekleniyor, bu da yakında hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimiz anlamına geliyor. Samsung'un yenilikçi tasarım ve özelliklerle hayranlarını şaşırttığı biliniyor ve Galaxy Z Flip 5 bunun bir başka örneği olabilir.
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Samsung her Ağustos ayında en yeni cihazlarını tanıtmak için yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini düzenliyor. Genellikle yeni telefonlardan akıllı saatlere kadar her şeyin gündemde olduğu büyük bir etkinlik gerçekleşiyor.
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